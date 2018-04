La "ricetta" della Lega per far ripartire Foggia: "Un programma basato su sicurezza e rigenerazione urbana"

"Disponibili a rilanciare l'azione amministrativa della città capoluogo siglando con gli altri partiti della maggioranza di centrodestra, possibilmente quella uscita dalle urne nell'anno 2014, un programma di fine mandato che abbia tra le sue priorità il tema della sicurezza, volano per il rilancio dell'economia cittadina e per la possibile creazione di nuove opportunità lavorative".

Così la segretaria cittadina della Lega di Foggia, con il neo segretario regionale Andrea Caroppo e i tre consiglieri comunali al Comune di Foggia: "Una città sicura, ove si percepisca forte il senso di sicurezza, è la base affinché vengano posti in essere nuovi investimenti. Ed ancora, l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona, ove prevedere misure di sostegno e premialità innanzi tutto a vantaggio dei cittadini foggiani più bisognosi. Infine, un serio programma di rigenerazione urbana che possa portare in tempi brevi al rifacimento delle strade cittadine più maltrattate, vera piaga della città di Foggia", continuano. "Determinato il programma di fine mandato e in considerazione di questo, azzerare e ricomporre l'esecutivo di città, salvaguardando gli eletti oggi presenti in giunta, con riduzione delle posizioni assessorili, anche per dare un segnale di risparmio dei costi della politica sia per le criticità sollevate dalla Corte dei Conti e sia per lanciare un messaggio ai cittadini più bisognosi. Infine, rideterminazione del prossimo bilancio di previsione in considerazione del programma di fine mandato, che si spera possa avere il merito di rideterminare il perimetro della attuale maggioranza di centro-destra e di quella che si presenterà alle amministrative del prossimo anno".