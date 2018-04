Il sindaco Franco Landella ritira le dimissioni

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Era già nell’aria, ma ora è ufficiale: il sindaco di Foggia, Franco Landella, ritira le dimissioni. Lo ha annunciato poco fa, in apertura del Consiglio comunale convocato sulla relazione della Corte dei Conti e sulla presa d’atto che l’assise dovrà farne. Dopo l’accordo trovato con i consiglieri di opposizione Clemente-Iaccarino-Cassitti, il sindaco ha comunicato in aula la decisione di ritirare le dimissioni, riservandosi di esplicitarne le motivazioni politiche in una conferenza stampa dedicata. Allegata alla comunicazione con la quale Landella ritira le dimissioni, un documento in cui 16 consiglieri comunali “si dicono disponibili ad elaborare un programma condiviso di fine consiliatura che possa contare su un’ampia maggioranza”. Tutto ciò per evitare scongiurare l’ipotesi commissariamento.