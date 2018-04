Foggia in-forma: 32 pagine e 20mila copie che spiegano ai cittadini 'La città che cambia'

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Foggia in forma e informa: un gioco di parole per dire che la città sta bene o che sta meglio di prima. Ventimila copie di un periodico distribuito ai foggiani tracciare il bilancio amministrativo di quattro anni di Governo

Foggia in forma e informa: un gioco di parole per dire che la città sta bene o che sta meglio di prima. Ventimila copie (pagate da Landella) di un periodico distribuito ai foggiani per tracciare il bilancio amministrativo di quattro anni di Governo. Un ciclo, quello di 'Fai vincere Foggia', che si chiude e fa spazio a 'La città che cambia': "Riordinare le tante cose fatte in questi anni nasce dal bisogno di raccontare la storia d'amore che mi lega alla mia e alla nostra città " scrive Landella. "Oggi, nel riannodare le tante opere compiute ed avviate, credo di poter dire di essere riuscito a restituire la speranza alla città, a credere in se stessa, a cambiare e a guardare al futuro"