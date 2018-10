Un super assessorato all'Agricoltura: ecco la richiesta di Idea al prossimo sindaco di Foggia

"Vogliamo restituire a Foggia quella centralità agricola che portò negli anni Settanta e Ottanta sviluppo e benessere in tutto il territorio. Domenica 14 ottobre, in occasione del gazebo in piazza Giordano a Foggia con Lega e Mondaunia, il coordinamento provinciale di Foggia di Idea lancerà un messaggio mirato su una delle leve più importanti per l’economia del territorio: l’agricoltura".

“Al prossimo Sindaco chiederemo di istituire un super assessorato all’Agricoltura che abbia ampi poteri per sostenere il mondo agricolo delineando un piano di rilancio, attivando tutte le possibili soluzioni per incentivare la nascita di nuovi insediamenti produttivi dell’agro-alimentare industriale, per promuovere il nostro territorio agricolo, per ridare a Foggia uno spazio fieristico adeguato”. E' quanto sostiene Paolo Dell’Erba, coordinatore provinciale di Idea che poi ha aggiunto “per costruire un percorso futuro dobbiamo necessariamente considerare le vocazioni del nostro territorio. Noi abbiamo un’Idea precisa, vogliamo condividerla”.