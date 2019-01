Alle Comunali di Foggia c'è anche il Popolo della Famiglia: Christian Padalino è il candidato sindaco

Il Popolo della Famiglia scende in campo anche a Foggia, e per le comunali del prossimo maggio sarà presente con la propria lista di candidati, presenterà il proprio simbolo e cercherà nei prossimi giorni eventuali e praticabili collaborazioni con liste civiche e partitiche locali, che nutrono le stesse opinioni su temi prioritari quali la centralità della capsula familiare e lo sviluppo di una società sana, ispirata da valori cristiani, unico antidoto alla recessione industriale per un autentico sviluppo economico rispettoso dell’etica e dell’equità.

Il candidato sindaco ha un nome, quello dell'avvocato Christian Padalino: “Con grande piacere ho accolto l’invito del Popolo della Famiglia, il movimento fondato da Mario Adinolfi e Nicola di Matteo, basato sulla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e fedele ai miei ideali e valori cristiani. Sono a disposizione del Popolo della Famiglia di Foggia per il riscatto della mia Città. Invito tutti i simpatizzanti del Popolo della Famiglia di Foggia a contattarmi durante questo periodo di composizione della squadra dei candidati a Consigliere Comunale”.

“Sono fiero che Christian abbia accettato la candidatura a Sindaco e che accolga nella propria vita quelli che sono i nostri principi", afferma Mirco Fanizzi, referente regionale del Popolo della Famiglia. "La famiglia è il cuore pulsante della società e come tale va salvaguardata e sostenuta con delle politiche concrete anche a livello locale”. E conclude: “Il Popolo della Famiglia, unica, attuale, vera alternativa alle prossime Elezioni Europee 2019 e amministrative, sarà anche su Foggia la pietra miliare che darà voce alle tante famiglie che oggi vivono il disagio della povertà non solo economica ma anche dei valori. La Città di Foggia non può avere un Sindaco migliore di Christian e, a nome del Popolo della Famiglia della Puglia, gli facciamo i nostri migliori auguri”.