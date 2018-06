Il centrosinistra vuole riprendersi il Comune di Foggia, socialisti chiamano il Pd: "Subito tavolo allargato"

Dopo il recente incontro sulla “strada per Foggia”, si è riunita giovedì scorso, nella sede della Federazione provinciale del PSI in via Ernesto Petrone, la segreteria cittadina di Foggia del partito. Obiettivo: definire le iniziative politiche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che attendono i cittadini del capoluogo e dell’intera Regione.

Il segretario cittadino Leonardo De Santis ha esaminato la situazione politica ed amministrativa che l’Italia, la Puglia e la città di Foggia stanno vivendo con difficoltà e incertezze. De Santis ha considerato la necessità di superare le assenze che hanno caratterizzato la sinistra rappresentata nelle istituzioni, assenze politiche ma anche sociali e culturali, le distanze marcate nei confronti dei soggetti intermedi, dell’associazionismo, del volontariato, dei giovani, le sordità rispetto alle richieste forti per soddisfare i bisogni di lavoro, di reddito, di casa, di famiglia, di sicurezza, di servizi, le inerzie di fronte ai fenomeni di degrado criminale che invadono il centro e le periferie del capoluogo.

Il segretario cittadino socialista ha chiesto iniziative forti e decise che partano dal Partito Democratico, ancora imballato nei riposizionamenti precongressuali, iniziative di fronte alle quali i socialisti non si tireranno indietro, purché il PD abbandoni l’autoreferenzialità e si apra ad apporti positivi in una logica di condivisione e di co-decisione. I socialisti sono pronti a confrontarsi con tutti, con i rappresentanti di Socialismo Dauno, LeU, Sinistra Italiana, le altre forze dell’arcipelago di centrosinistra e le rappresentanze civiche disposte al cambiamento di marcia.

I socialisti foggiani hanno, quindi, proposto un tavolo politico e un tavolo tecnico, che lavorino in parallelo alla proposta programmatica per riconquistare il Comune di Foggia, auspicando il massimo e leale impegno comune e responsabile per la costituzione di un asse unitario non solo elettorale, capace di rappresentare il cambiamento di uomini, idee e progetti per il territorio, definendo la strategia ed il perimetro politico, sociale e culturale anche di chi dovrà essere scelto a rappresentare la città, per ritrovare l’alternativa, la strada giusta per Foggia.