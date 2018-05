Foggia, il parco giochi della villa comunale cade a pezzi: parte la raccolta firme di Forza Nuova

Il degrado della villa comunale di Foggia in generale, e del relativo parco giochi in particolare, ha raggiunto livelli insostenibili: pavimentazione divelta, panchine ridotte a scheletri, giochi scomparsi ed irriconoscibili. La denuncia arriva dal gruppo Forza Nuova Puglia: "Riteniamo questo insostenibile, anche perchè, nonostante tutto, molte famiglie ci portano i bimbi, sperando magari che gioco che sia sopravvissuto al degrado ed all'abbandono. Per questo motivo Forza Nuova raccoglie e sostiene la volontà di diversi cittadini ed associazioni, che si stanno attivando per una raccoltà firme e chiedere la messa in sicurezza dell'area ludica della villa comunale".

"Mesi fa - continuano - fu sbandierata dall'Amministrazione comunale il piano di riqualificazione dei vari parco giochi cittadini, ma troppo tempo è passato, ed in villa la fanno da padrone vandalismo e sciatteria, nè la riqualificazione del parco giochi del quartiere Cep, da sola, basta a giustificare questi ritardi. Peraltro, in perfetto stile istituzional-foggiano, non ci è dato sapere in che tempi avverranno i lavori, visto che di solito i tempi sono biblici"

Gli attivisti di Forza Nuova proseguono: "Il nostro stile di lotta prevede, in estrema ratio, un intervento diretto e non esiteremo a sistemare noi ciò che è rotto, anche autotassandoci e bypassando richieste e formalismi vari, pronti a pagarne le conseguenze se necessario, ritenendo non in regola chi dovrebbe curare il parco giochi. La nostra sarà quindi una protesta tesa a migliorare la nostra città, nel frattempo daremo una dimostrazione di volontà per risolvere l'empass aiutando i cittadini nella raccolta firme".