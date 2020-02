Degrado nel centro storico di Foggia, Norillo chiede interventi concreti: "La politica non si dimentichi dei suoi quartieri storici"

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Michele Norillo ha incontrato gli assessori Cinzia Carella (assessorato pubblica sicurezza) e Anna Paola Giuliani (assessorato alla cultura) per chiedere maggiori attenzioni verso la zona del centro storico di Foggia che versa in uno stato di totale incuria e abbandono.

L’istanza, condivisa dai residenti e commercianti della zona del cuore della città, intende far fronte alla completa assenza di controlli e stato di abbandono del quartiere che determinano -ormai da anni- frequenti episodi di violenza, atti vandalici, sporcizia e bivacco.

Il consigliere del Movimento 5 stelle “non ci sta” e chiede con forza ai rappresentanti di maggioranza di sostenere i commercianti delle attività del centro storico attraverso una defiscalizzazione delle imposte comunali e invita a incentivare e promuovere non solo eventi, ma anche attività culturali che possano raccogliere la comunità in una più costruttiva crescita sociale.

Il pentastellato reclama non solo maggiori controlli, ma il ripristino della illuminazione pubblica carente e, in molti casi, assente, per un quartiere storico - simbolo della città, perché sia valorizzato e protetto dall’incuria, per scongiurare ogni episodio di violenza e per recuperare l’identità e la storia della comunità di cui, come spiega il consigliere m5s Michele Norillo nella sua nota, “la politica locale pare essersi dimenticata!”.