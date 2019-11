La scuola è cominciata ma non per i piccoli rom di Arpinova: il Comune li lascia a piedi. Vacca: "Servizio partirà a giorni"

“Partirà tra qualche giorno il servizio di trasporto scolastico dei bambini che risiedono nel campo Rom di Borgo Arpinova. Proprio ieri mattina è stata firmata la determina per l’espletamento del servizio a seguito del bando di gara che è stato pubblicato dagli uffici dell’assessorato ai Servizi Sociali. Circostanza che ho fatto notare anche ai consiglieri comunali Michele Norillo e Annarita Palmieri quando nei giorni scorsi hanno chiesto informazioni”. Così l'assessore alla Politiche Sociali, Raffaella Vacca, dopo l'articolo di Foggiatoday sui ritardi del servzio scuolabus per oltre 70 bimbi rom quando siamo a due mesi dall'inizio dell'anno scolastico. Un ritardo che si ripete annualmente dalle parti del Comune di Foggia. L'anno scorso ci volle l'intevento del programma Mediaset 'Le Iene' per far partire il servizio.