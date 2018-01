La ‘Don Sturzo’ preda dei vandali: i genitori degli alunni chiedono di potenziare il sistema di videosorveglianza

Potenziare il sistema di controllo e di sorveglianza della Scuola dell’Infanzia ‘Don Sturzo’, combattendo la deriva di saccheggi ed atti vandalici che in questi mesi ha interessato la struttura. È la proposta avanzata dal consigliere comunale Salvatore de Martino, all’esito di una serie di incontri tenuti con i genitori dei piccoli alunni.

“La Scuola dell’Infanzia ‘Don Sturzo’, purtroppo, negli ultimi tempi è stata presa di mira da un vandalismo cieco e gratuito, senza alcun rispetto non solo per quello che è un bene pubblico, ma anche per un luogo che ospita molti bambini della nostra città” spiega il consigliere Salvatore de Martino. “La frequenza e la portata degli atti vandalici compiuti negli ultimi tempi hanno provocato non poche difficoltà all’attività didattica, oltre ad arrecare un danno economico alle casse del Comune”.

“Un’emergenza che ha allarmato i genitori dei bambini iscritti. Quegli stessi genitori che non hanno mai fatto mistero di apprezzare le attività portate avanti dalla scuola e dal suo personale, che approfitto per ringraziare, sia come semplice cittadino che come amministratore” sottolinea de Martino. “La mia attenzione nei confronti di questa vicenda, dunque, non poteva che essere totale, così come il mio impegno per proporre soluzioni che venissero incontro alle richieste e alle istanze formulate dai genitori, che hanno dato vita anche ad una petizione che ha raccolto circa 60 firme”.

“In quest’ottica mi sono fatto portavoce presso l’Amministrazione comunale di alcun proposte operative emerse proprio dal mio confronto con i genitori come quella di dotare la scuola di un impianto di videosorveglianza, soluzione che mi è stata prospettata anche negli incontri che ho avuto nei giorni scorsi sia con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Bove, sia con l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Claudia Lioia; oppure quella di delimitare il perimetro della scuola con delle grate” aggiunge il consigliere comunale Salvatore de Martino. “Sono certo che queste opzioni saranno tenute nella giusta e doverosa considerazione e sarà rapidamente individuata la strada migliore per venire incontro alle esigenze dei genitori e degli alunni della scuola”.

“Dal canto mio, come accaduto sino ad oggi” conclude de Martino “continuerò a seguire da vicino ed attivamente la vicenda, in modo da contribuire alla sua risoluzione, esercitando fino in fondo la funzione che mi è stata affidata: rappresentare e servire la mia comunità nell’interesse collettivo”.