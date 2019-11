Iaccarino all'Anci, breve confronto col premier Conte. Il presidente del consiglio di Foggia: "Ecco di cosa abbiamo parlato"

All'assemblea nazionale ANCI, in corso ad Arezzo, il Presidente del consiglio comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino, ha incontrato per qualche minuto ìil Premier Giuseppe Conte. "Abbiamo parlato brevemente di alcune cose. Su tutto, dello sviluppo strutturale della città di Foggia " fa sapere Iaccarino. Di professione vigile del fuoco, altro tema sui cui avrebbe ricevuto rassicurazioni: "Pare si stiano facendo passi in avanti anche sull'adeguamento stipendiale e contrattuale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si è anche discusso dell'aumento dell'organico della caserma di Foggia, sempre più oberata per maggiori servizi ed emergenze nel territorio di Capitanata".