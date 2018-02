VIDEO | Mafia? Da Foggia la proposta del leader di Forza Nuova: "Campi di concentramento"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Campi di concentramento” per la mafia o per chi ha legami con essa, rimpatrio per gli irregolari immigrati, sovranità monetaria, attenzione ai “nostri ultimi” (gli italiani). Il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha sciorinato le proposte del suo movimento ieri, a Foggia, all’Altrocinema.

Diverse le unità a tutela dell’ordine pubblico inviate sul campo da Questura e Prefettura, per timore (risultato fortunatamente insussistente) di contestazioni e sull’onda delle vicende di violenza che stanno scuotendo l’Italia. “No allo scioglimento delle formazioni di ispirazione neofascista” tuona Fiore, “non siamo noi a instillare odio ma quelli dei centri sociali e noi non ci sogneremmo di chiedere la loro chiusura”.

Con lui i candidati di questa tornata elettorale, dall’avvocato Margherita Matrella al responsabile regionale di FN, Mimmo Carlucci. “L’Italia agli italiani” il programma di FN. Fiore non avrebbe dubbi: “attorno a noi anche ceto borghese e di professionisti, abbiamo sottratto molti temi di povertà alla sinistra. Il risultato sarà ottimo in queste zone”.