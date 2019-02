Cade l'amministrazione di San Giovanni Rotondo: 9 consiglieri mandano a casa il sindaco Cascavilla

A casa l'amministrazione Cascavilla a San Giovanni Rotondo. Qualche minuto fa, 9 consiglieri hanno firmato dal notaio lo scioglimemto del consiglio comunale.

Si tratta di Salvatore Biancofiore, Antonio Pio Cappucci, Daniela Di Cosmo, Claudio Pazienza, Michele Pennelli, Luigi Pompilio, Leonardo Maruzzi, Salvatore Ricciardi e Matteo Masciale. A decidere la fine del governo politicamente"ibrido" un solo consigliere di maggioranza, Pazienza appunto. U

n atto incomprensibile per la stessa maggioranza, atteso che il sindaco, come richiesto dalle opposizioni, aveva fatto un passo indietro, rassegnando le dimissioni, sì da aprire una crisi tesa a "ricomporre". Neanche questo è servito. Intorno alle 20.40 i consiglieri hanno firmato per lo scioglimento. 9 su 17 (compreso il sindaco). Tormentata sin dagli inizi la consiliatura Cascavilla a San Giovanni Rotondo. In carica dal 2016, avrebbe chiuso il suo mandato nel 2021.