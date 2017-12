Passa la proposta di Cera: 300mila euro dalla Regione per la visita del Papa a San Giovanni

300mila euro per la visita di Papa Francesco a San Giovanni Rotondo. Il Consiglio regionale ha accolto e approvato la proposta di finanziamento formulata dal consigliere Napoleone Cera. Lo scorso 21 dicembre Cera ha presentato un emendamento alla legge di bilancio per richiedere un contributo per la co-organizzazione della visita del Papa a San Giovanni Rotondo.

Come precisato dallo stesso Cera, “il contributo sarà erogato previa rendicontazione agli uffici regionali competenti delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento e le opere a esso collegate”.

“Il Gargano ha ricevuto un grande dono natalizio: la notizia della visita papale il 17 marzo 2018. E la Regione ha dimostrato grande sensibilità e prontezza nell'accogliere un dono inaspettato”, ha commentato Cera.