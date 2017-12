300mila euro per il Papa a San Giovanni: “Con quei soldi meglio aiutare gli ultimi”

Papa Francesco a San Giovanni Rotondo. Il Movimento Cinque Stelle contesta fortemente l’emendamento – su proposta di Napoleone Cera – con il quale la Regione destinerà 300mila euro al comune garganico per l’organizzazione dell’evento in programma il prossimo 17 marzo.

“Abbiamo votato contro poiché riteniamo che missioni cattoliche non debbano gravare sulle spalle dei pugliesi, in uno stato Laico per altro”, è il commento della consigliera regionale Rosa Barone.

“Con quei soldi – ha aggiunto la Barone – avremmo preferito aiutare “gli ultimi” e i cittadini che hanno difficoltà, e penso che Padre Pio, santo a cui tengo, converrebbe con noi.