L’impianto di biostabilizzazione e il finanziamento mai erogato, Metta bacchetta Miglio: “Dov’è il nostro milione?”

Con documento indirizzato alla Provincia di Foggia, prot. 486/U del 20 marzo 2017, il Consorzio di Igiene Ambientale Bacino FG4 richiedeva l’erogazione del cofinanziamento della Provincia di Foggia, pari a un milione di euro, per l’adeguamento dell’Impianto di Biostabilizzazione. Ma a distanza di un anno del finanziamento ancora nessuna traccia, come fa presente il sindaco di Cerignola Francesco Metta. Il primo cittadino del comune ofantino si rivolge al presidente della Provincia Miglio precisando che “le note nn. 67/2014 e 331/2015, firmate dai Presidenti pro tempore del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG4, contenevano l’espressa richiesta diretta al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia di voler formalizzare, con apposito provvedimento, l’erogazione dell’importo di Euro 1.000.000,00, costituente il contributo della Provincia di Foggia al finanziamento dei lavori di adeguamento dell’Impianto di Biostabilizzazione, come concordato e verbalizzato a conclusione dell’incontro tenutosi in data 25 febbraio 2014 tra Provincia, Regione Puglia e ATO FG/4 sul Piano triennale per la Tutela dell’Ambiente – Provincia di Foggia”.

“Parliamo del 2014” – fa presente Metta, che già nel marzo dello scorso anno aveva rilevato la mancata erogazione del finanziamento. “Siamo arrivati a marzo del 2018, un altro anno è passato. “Che fine ha fatto il Nostro Milione di Euro?”.