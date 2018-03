Tra i ministri del M5S c'è anche Filomena Maggino: la professoressa universitaria nata a Foggia

C’è anche Filomena Maggino, professoressa associata presso il dipartimento di Scienze Statistiche all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, nella squadra di governo del Movimento 5 Stelle targata Luigi Di Maio. L’annuncio poco fa durante la diretta Facebook. Filomena Maggino, ha 58 anni ed è nata a Foggia e ha vissuto in parecchi regioni d'Italia. Qualora dovessero spuntarla i cinquestelle sarà il nuovo ministro per la Qualità della vita e lo Sviluppo sostenibile. Nel governo a cinquestelle ci sarebbero due foggiani, l'altro è il potenziale ministro alla Pubblica Amministrazione nato a Volturara Appula Giuseppe Conte.

Chi è Filomena Maggino

E' Professoressa di Statistica Sociale presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. È direttrice della rivista scientifica internazionale Social Indicators Research (Ricerca nel campo degli Indicatori Sociali) e dell'Enciclopedia sulla ricerca nel campo della Qualità della Vita e del Benessere. È Presidente e co-fondatrice dell’Associazione italiana per gli studi sulla qualità della vita (AIQUAV). È la fondatrice del Laboratorio di Statistica per la Ricerca in ambito Sociale ed Educativo (StaRSE) e coordinatrice del Laboratorio di Relazioni Internazionali e Cyber Sicurezza (CIRLab). Tra gli incarichi che ha ricoperto e ricopre si ricordano quello di membro della Commissione scientifica per la misura del benessere (progetto BES dell’Istat-CNEL) e del Gruppo di Esperti sulla Qualità della vita (Eurostat – Commissione Europea). È stata presidentessa della Società internazionale per gli Studi sulla Qualità della Vita (ISQOLS). I suoi campi di ricerca e di attività sono: indicatori sociali, indicatori che vadano oltre al Pil, analisi e misurazione del benessere, indicatori di diseguaglianza e sostenibilità, comunicazione statistica e politica, big data. Oltre che con l’Istat ha collaborato con diverse altre organizzazioni governative.