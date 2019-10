Prove di dialogo giallorosso anche a Foggia: festa del PD col Ministro Boccia, in scena primo confronto col M5S

Fine settimana dedicato alla politica con la Festa de l'Unità del Circolo di Foggia in programma dal 4 al 6 ottobre nell'isola pedonale in prossimità di piazza Umberto Giordano. L'intervento del ministro Francesco Boccia con l'assessore regionale Raffaele Piemontese, il confronto tra i parlamentari del PD Michele Bordo e del M5S Marco Pellegrini e il dibattito largo sulla città con le organizzazioni sindacali e le associazioni offriranno spunti di riflessione su argomenti stretegici e indicazioni sulla stagione politica che culminerà con le elezioni regionali nella prossima primavera.

Gli incontri politici avranno inizio alle 18.30 con il seguente programma: venerdì 4 ottobre / Il Sud e la Puglia tornano in primo piano con Raffaele Piemontese, assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione e Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie; sabato 5 ottobre / Nuova stagione, civile, sociale e politica con il confronto tra Michele Bordo, vice capogruppo PD Camera dei Deputati, e Marco Pellegrini, senatore M5S; domenica 6 ottobre / Curiamo Foggia: idee per la nostra città con Alice Amatore (PD Foggia), Maurizio Carmeno (segretario generale CGIL Foggia), Pippo Cavaliere (consigliere comunale Foggia); Carla Costantino (segretaria generale CISL Foggia), Pasquale Dell'Aquila (capogruppo PD Comune Foggia), Claudio De Martino (Associazione Fratelli della Stazione), Mariangela Nigri (PD Foggia); Gianni Ricci (segretario generale UIL Foggia).

I consiglieri comunali foggiani Lia Azzarone, Pasquale Dell'Aquila e Francesco De Vito - saranno presenti al gazebo del PD per incontrare i cittadini.

Ogni dibattito sarà seguito da uno spettacolo musicale: venerdì 4 ottobre / Senza resa (cover band Vasco Rossi); sabato 5 ottobre / The Bluesins Blues Band; domenica 6 ottobre / Suoni del Sud con lo spettacolo Note di celluloide

Nei giorni della Festa saranno attivate la campagna per il tesseramento e quella per l'auto-finanziamento del PD Foggia. Inoltre, sarà diffuso il materiale della campagna di comunicazione nazionale "Per amore dell'Italia" incentrata sui temi programmatici del Governo.

"L'avvio dell'esperienza di governo a Roma, l'imminenza delle elezioni regionali, la definizione del profilo politico di opposizione all'Amministrazione Landella sono i temi politici su cui incentriamo il confronto con la città - afferma il segretario cittadino Davide Emanuele - forti delle idee e delle energie che mettiamo al servizio della comunità.

A Foggia, in particolare, sta emergendo con chiarezza l'assoluta inadeguatezza del sindaco Landella e della maggioranza che lo sostiene ad affrontare e risolvere i nodi strategici di politiche sociali, servizi pubblici, direttrici di sviluppo efficienti ed efficaci. In alcuni casi è davvero inquietante l'affastellarsi di dubbi e ombre sull'uso clientelare e familistico delle risorse pubbliche e delle postazioni di governo.

Abbiamo, evidentemente, bisogno di indicare alla città alternative possibili, di progettarle e realizzarle con il contributo dei cittadini e delle aggregazioni civiche che ne esprimono bi-sogni, aspettative e speranze. La Festa de l'Unità, realizzata come sempre grazie all'impegno e alla generosità dei militanti - conclude Davide Emanuele - è un'opportunità da cogliere per rafforzare la connessione con Foggia e i foggiani".