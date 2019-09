Vittorio Feltri shock: "Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni e ostile al Nord che li mantiene tutti"

Vittorio Feltri non perde il vizio di attaccare il Sud Italia attraverso le colonne di Libero. All'indomani della formazione del Governo e della nomina dei ministri del Conte bis, il giornalista bergamasco torna ad attaccare il premier foggiano e "il suo zoo pieno di terroni e ostile al Nord che li mantiene tutti", scrive il direttore-editorialista, non nuovo, purtroppo, ad offese di questo tipo.

Feltri, già noto da queste parti per le sue infelici e tristi uscite contro i foggiani, nel suo editoriale 'Peggio di così non poteva capitarci. Ci sarà da divertirsi" non riesce ad immaginare quale sia l’umore di Mattarella, "costretto a benedire questa porcata".