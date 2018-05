Metta annuncia ricandidatura a sindaco e sbotta: "Fregati da Grandaliano, SIA ai colonizzatori"

Ieri sera, "dopo una giornata pesante e triste", il sindaco di Cerignola ha sciolto la riserva: "Sono tanto deluso e sfiduciato che ho deciso di ricandidarmi a sindaco nel 2020"

Raggiunto da un fitto lancio di mazzi di cicoria all'uscita dalla Prefettura nel giorno in cui è stata messa la parola fine alla SIA, Metta si difende e difende il suo impegno per l'azienda: "Per due anni e mezzo ho profuso ogni risorsa umanamente disponibile per difendere SIA, tutelare i lavoratori, mantenere nella disponibilità delle nostre comunità l'impiantistica della nostra società. Lo sanno e me lo riconoscono tutti. Non ci sono riuscito, perché non bastavano le forze di un solo sindaco per vincere questa battaglia"

Aggiunge il presidente del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4: "Troppo ardua ed impegnativa per tutti gli altri. Mi hanno lasciato solo o quasi. E hanno consegnato ai “colonizzatori” la nostra società. Andavano respinti: rimanendo compatti, dando fondo a tutte le risorse e le energie. Ma non c'è stato nulla da fare. Troppo alta la vetta, per chi a stento sa camminare. Ieri non ho aderito ad una decisione: mi sono arreso, visto che chi doveva combattere con me, stava dalla parte di chi ci voleva espropriare. E l'ho detto chiaro e tondo anche al Prefetto di Foggia. Ho la coscienza pulita"

E ancora: "Ho fatto quel che potevo, contro tutto e contro tutti. Osteggiato, ostacolato, disturbato da chi non ha mai capito che la mia battaglia era la sua battaglia. Adesso saranno e sarò anche io, ahimè, ospite a casa mia. Eravamo proprietari, saremo solo clienti mal sopportati. Addio impianti. Addio SIA. Addio azienda nostra. Grandaliano ha fregato tutti. Questo voleva; ha sempre voluto; ha lavorato perché accadesse e questo ha ottenuto. Non grazie alle sue capacità (non sono eccelse), ma grazie a chi – consapevolmente o, peggio, per completa inadeguatezza – ha commesso atti, che in tempo di guerra sarebbero stati bollati come “atti di intelligenza con il nemico”.

Il sindaco di Cerignola prosegue: "Faranno e farò i conti con Amiu Puglia. Saranno padroni a casa nostra. E quei colleghi Sindaci non volevano spendere un euro in piu' per SIA, pagheranno un servizio eguale, se non peggiore, per trevolte tanto. Felici di toccarsi l'anello che i “colonizzatori” hanno messo impunemente al loro naso. Staranno e staremo tutti peggio. A cominciare dai lavoratori, a cui l'ineffabile Grandaliano ha anticipato che si applicherà a loro il “metodo Foggia”. Chi tra loro volesse capire meglio, chieda a chi lo ha sperimentato a Foggia sulla propria pelle. Mi spiace perché la stragrande maggioranza dei dipendenti SIA non merita questa sorte"

Franco Metta conclude: "Tutti, esclusi pochi e strumentalizzati faziosi, sanno che l'unico che li ha difesi e si è battuto per loro, è stato Franco Metta. Naturalmente il tempo mi darà tutta la ragione, da galantuomo quale è. Agli amici, tanti, che mi hanno voluto manifestare solidarietà, apprezzamento e amicizia, dico che: la muta preoccupazione che leggo nei vostri occhi e nei vostri scritti non ha ragione d'essere. Comunque, grazie a tutti per la solidarietà e l'amicizia dimostratami.