L’export per l’Alto Tavoliere, Russo: “E’ la migliore chance di sviluppo”

“In questo territorio la migliore chance di sviluppo è rappresentata dall’export”. Lo ha detto Massimo Russo, candidato civico al Senato per il centrosinistra nel collegio di Foggia, parlando a San Severo, Apricena ed altri centri dell’Alto Tavoliere.

“È una fra le aree produttive più interessanti e dinamiche della Capitanata.” - ha aggiunto - “Oltre al distretto lapideo di Apricena e ad una significativa rete di piccole imprese artigiane, comprende importantissimi presidi dell’enogastronomia del nostro territorio, a cominciare da un comparto vinicolo che ha dimostrato capacità di innovazione e di politiche di marchio. “

“Queste caratteristiche – ha proseguito il candidato – impongono che si giochi con energia e capacità la battaglia dell’internazionalizzazione. La conquista del mercato europeo e di quello più vasto fuori dal territorio dell’Unione sono sia un’opportunità che una necessità. Una battaglia che va condotta in sintonia con la forte azione di sostegno e valorizzazione del made in Italy prodotta dal Governo in questi ultimi anni, e che hanno portato ad un andamento particolarmente florido del nostro export complessivo e ad uno straordinario balzo in avanti compiuto dal nostro agroalimentare. Non dobbiamo sottovalutare il prevedibile effetto positivo che le nuove norme sull’etichettatura approvate per l’Italia e da difendere in sede comunitaria avranno sul nostro agroalimentare”.

“Non è una sfida che tolleri improvvisazione o iniziative in ordine sparso,– ha sottolineato Russo – lo Stato, la Regione per le sue rilevanti competenze, e le organizzazioni produttive devono operare in una logica di sistema. Una rappresentanza parlamentare scelta direttamente, grazie al ritorno dei collegi uninominali, deve essere capace di guardare agli interessi del territorio al di là delle appartenenze di partito, perché ha un ruolo decisivo da giocare.”