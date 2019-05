Il Gargano si riscopre leghista, più di 20mila votano Salvini a Foggia. In 27 comuni vince il Carroccio

In provincia di Foggia il Movimento 5 Stelle è il primo partito con 75.386 preferenze pari al 28,93%. Staccata di poco la Lega di Salvini che ha ottenuto 74.208 voti, pari al 28,48%, terzo il PD con la metà dei voti, poi Forza Italia e Fratelli d'Italia.

I voti ai candidati e a Foggia

In Capitanata, per quanto riguarda i candidati, Mario Furore fa manbassa di voti, 13724. Per Massimo Casanova - secondo solo a Salvini - 8.198 preferenze. 9269 per Elena Gentile, 4.171 per Barbara Matera. Il Movimento 5 Stelle è anche il primo partito a Foggia con 24.602 preferenze (il 32,47%). Furore ottiene 6624 preferenze. Oltre 20mila elettori del capoluogo dauno hanno votato Lega, la metà per il Partito Democratico. Appena 8.939 preferenze per Forza Italia, quarto partito. Quinto Fratelli d'Italia e sesto +Europa.

I comuni foggiani dove trionfa la Lega di Salvini

La Lega vince ad Alberona, nettamente ad Apricena (trainata dal candidato sindaco della Lega Antonio Potenza), sfiora la leadeership ad Ascoli Satriano, è primo anche a Bovino e Cagnano Varano e Carapelle. Anche a Cerignola, Celle di San Vito, Chieuti e Faeto, Ischitella e Isole Tremiti. Stravince nella Lesina di Massimo Casanova ed è prima anche a Lucera, Orta Nova, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornarella, Torremaggiore, Vico del Gargano, Vieste, Volturino, Zapponeta e Mattinata. Più del Partito Democratico a Manfredonia e a San Severo

Europee: ecco gli altri comuni cosa hanno votato

Il PD si impone a Carpino, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Roseto Valfortore. A Panni si impone +Europa Italia in Comune. A San Marco in Lamis Forza Italia (trainata dal candidato Lorenzo Cesa di Angelo Cera) di poco sulla Lega. Nel resto dei comuni brillano le stelle.