Salvini sbanca nel Foggiano, man bassa di voti con punte oltre il 50%. Cusmai: "Ora ballottaggi e Regione Puglia"

“Ho il dovere di ringraziare i 74.786 elettori di Capitanata che hanno deciso di scegliere la Lega in questa tornata elettorale per le europee. Un grande attestato di fiducia per chi ha creduto dal primo momento nel progetto della Lega nazionale di Matteo Salvini che ormai ha eliminato qualsiasi pregiudizio grazie alle politiche concrete e del fare messe in atto in questo anno di Governo, da Trento a Palermo”. E’ il commento al voto di Daniele Cusmai, Responsabile Politico della Provincia di Foggia - Lega Salvini Premier Puglia.

“In una Lega con percentuale del 25% in Puglia, noi in Capitanata abbiamo raggiunto il 28.5%, con percentuali altissime in Comuni come Zapponeta 55%, Peschici 45%, Serracapriola 44%, Carapelle 42% e tantissimi altri dove abbiamo superato abbondantemente il 30%. Abbiamo lavorato benissimo in questa campagna elettorale, eleggendo al Parlamento Europeo l’amico e candidato della Capitanata Massimo Casanova, e siamo orgogliosi di sapere che è stato anche il più suffragato della circoscrizione Italia Meridionale con 65.231 preferenze”.

“Abbiamo vinto nelle elezioni amministrative ad Apricena, riconfermando Sindaco con uno straordinario risultato Antonio Potenza con il 71.5% dei voti, e Lesina con Roberto Cristino con il 37.2% supportato con forza dalla Lega. Ora lavoriamo per i ballottaggi a Foggia, San Severo, Torremaggiore e San Giovanni Rotondo, consapevoli di sapere che se riusciremo nell’obiettivo di vincere in queste città, dal giorno successivo dovremo lavorare in maniera costruttiva e compatta insieme alle altre forze del centrodestra per ridare nel 2020 a questa Regione un governo che ridia dignità alla Puglia dopo 15 anni di sinistra. Grazie ai referenti cittadini, ai militanti, a tutti i simpatizzanti e a tutti Voi che con questa fiducia ci date ancora più la carica per continuare a lavorare su questa strada del buonsenso”.