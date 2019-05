Europee, il sottosegretario Vannia Gava in Capitanata: doppia tappa elettorale con Massimo Casanova

Il Sottosegretario per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare, Vannia Gava, sarà in provincia di Foggia, il prossimo lunedì, 6 maggio, per un tour nei Comuni chiamati al voto, assieme al candidato alle Elezioni europee – Circoscrizione Sud Massimo Casanova, quest’ultimo amico fraterno e 'uomo di punta' del vice premier Matteo Salvini.

“Portiamo il Governo tra le problematiche di questa bellissima terra - dichiara Casanova - affinché abbia presa di coscienza diretta delle potenzialità e dei freni che la imbrigliano e non le consentono un pieno sviluppo”. Il tour elettorale di Casanova e Gava farà tappa alle 16.00 San Giovanni Rotondo, presso il chiostro comunale, per un pubblico incontro con il candidato sindaco Giuseppe Mangiacotti. A seguire, alle 18.30, a San Severo, presso il ‘Cinema Cicolella’, per un pubblico incontro con il candidato sindaco Marianna Bocola.