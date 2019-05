Incubo Energas, il sottosegretario all'Ambiente rassicura: "Ascolteremo fino in fondo le perplessità del territorio"

Hanno suscitato clamore le dichiarazioni del Sottosegretario all’Ambiente, Vannia Gava, sull'impianto ‘Energas’ di Manfredonia, In mattinata è giunta la nota di protesta del deputato manfredoniano Antonio Tasso. L'esponente leghista, in tour in Capitanata nei giorni scorsi, si è vista così costretta a meglio precisare il suo pensiero: "La nostra linea politica è quella di credere fortemente nello sviluppo infrastrutturale dell’intero Paese - scrive Gava-. In tema di ambiente ed energia tutta l’Italia può fare di più facendo convivere ambiente e sviluppo lungo la via della decarbonizzazione grazie alle nuove tecnologie e alle migliori pratiche.

Nei diversi casi specifici questa posizione è e sarà sempre fondata sulla necessità di attenersi ai pareri degli uffici competenti e di tutte le autorità tecnicamente preposte a verificare le compatibilità ambientali.Nel caso specifico del progetto di un deposito GPL a Manfredonia è noto che l’iter delle autorizzazioni è ancora in corso perché evidentemente ci sono aspetti che devono essere ulteriormente approfonditi e permane la necessità di ascoltare fino in fondo le istanze e le perplessità del territorio” conclude.