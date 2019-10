Bagno di folla per Emiliano, il presidente rilancia la "rivoluzione gentile della Puglia": "Avanti così tutti insieme"

Bagno di folla in largo Albicocca per l'inizio della campagna elettorale di Michele Emiliano, che nella primavera 2020 tenterà il bis. 'Con Emiliano, per la Puglia' in vista delle Primarie del 12 gennaio in cui Emiliano dovrà vedersela con Elena Gentile e Leonardo Palmisano