Stop ai parcheggi a pagamento, la richiesta del Movimento Cinquestelle: "Veniamo incontro alle esigenze della cittadinanza"

Emergenza Covid-19, il Movimento Cinquestelle chiede la sospensione dei pagamenti delle soste nella areee delimitate da strisce blu. Una richiesta, quella a firma dei consiglieri comunali Giovanni Quarato e Giuseppe Fatigato, formulata “per venire incontro alle esigenze dei cittadini foggiani, in considerazione del fatto che a seguito delle disposizioni dei DPCM relativi all'emergenza covid-19 sono state limitate le uscite di casa delle persone, se non per attività indifferibili ed assistenziali". La sospensione del pagamento sarebbe valida per tutto il periodo di emergenza dall'ultimo DPCM del 11 marzo 2020”.

