Docente del Conservatorio di Foggia candidato sindaco del M5S a Bari

Si chiama Elisabetta Pani, pianista e docente del Conservatorio di Foggia, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Bari. La musicista 44enne - che sfiderà l'uscente Antonio Decaro - dopo aver ottenuto ieri il via libera alla candidatura dallo staff nazionale tramite la piattaforma Rousseau, questa mattina si è presentata alla stampa: "Il M5S corre da solo - ha detto Pani - e non chiederà il supporto di nessuno al ballottaggio. Lasceremo i nostri elettori liberi di fare quello che vorranno". Il Movimento - ha aggiunto - "si presenta con un'unica lista; voglio sottolinearlo perché la trasparenza sta proprio nell'unicità del simbolo, del candidato e del programma, in contrasto con quanto stanno facendo i nostri competitor". A questo proposito Pani ha fatto riferimento all'accozzaglia di liste che supporteranno il sindaco uscente Antonio Decaro", del Pd e al "collage politico che andrà a supportare quello che sarà il candidato uscente dalle primarie del centrodestra" il 17 febbraio. Un "rastrellamento di voti", "oggetto di scambio per avere assessorati o incarichi di potere".

L'esponente dei cinquestelle è stata già stata candidata (ma non eletta) in Puglia con il Movimento alle regionali del 2015. E' figlia di un giornalista e critico d'arte, Egidio Pani, che è stato vicesindaco di Bari e assessore alla Cultura nella giunta di centrodestra guidata da Simeone Di Cagno Abbrescia (FI). In precedenza era stato capo di gabinetto del Presidente della Regione Puglia, Salvatore Di Staso (centrodestra).