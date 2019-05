Bocola ci crede e chiama San Severo al secondo turno contro Miglio: "Diamoci una possibilità di cambiamento"

“Sono molto soddisfatta del risultato, sono grata a tutti coloro che domenica hanno scelto il nostro progetto e a tutti i candidati. Nelle nostre fila c’è gente che ha tanta esperienza, voglia di fare ma soprattutto un ricambio generazionale significativo che mi lascia sperare in una prospettiva di governo migliore rispetto alla precedente amministrazione". E' il commento di Marianna Bocola, candidata sindaco del centrodestra a San Severo, che il voto delle urne portano dritta al ballottaggio del 9 giugno con Francesco Miglio.

Il mio appello adesso, è rivolto a tutti coloro i quali credono in una possibilità di cambiamento, lontana anni luce dalle promesse mai mantenute di Miglio, il nostro compito sarà quello di tutelare e rilanciare San Severo, non c’è cosa peggiore che ingannare qualcuno con false speranze. Noi restiamo onesti e coscienti delle nostre potenzialità. Facciamolo tutti insieme guidati da coraggio, esperienza e buon senso. A questa chiamata non ci si può sottrarre, lo dobbiamo a San Severo e ai sanseveresi".