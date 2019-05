Elezioni San Severo: i risultati

Anche a San Severo, così come a Foggia, San Giovanni Rotondo, Torremaggiore e Orta Nova, si dovrà attendere il secondo turno di ballottaggio per conoscere il sindaco che guiderà la città dei campanili nei prossimi cinque anni.

Si sfideranno il sindaco uscente Francesco Miglio per il centrosinistra e Maria Anna Bocola per il centrodestra, in vantaggio rispetto al suo avversario. Saranno sicuramente decisivi i voti degli altri candidati Nazario Tricarico, Gianfranco Di Sabato e di Raffaele Fanelli (quest'ultimo staccatissimo).