San Severo, Ciro Cataneo è il nuovo presidente del Consiglio Comunale. Pennaccio sarà il suo vice

Si è tenuta ieri sera nella Sala Consiliare Luigi Allegato di Palazzo Celestini – residenza Municipale – la prima seduta del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco Francesco Miglio.

All’ordine del giorno, tra gli altri accapo, figurava l’elezione del nuovo presidente dell’Assise Consiliare.

Al termine delle operazioni di voto è risultato eletto Ciro Cataneo, consigliere comunale eletto nel Partito Democratico, Assessore Comunale uscente della prima sindacatura Miglio. Alla carica di Vice Presidente è stato invece eletto Enrico Pennacchio, consigliere Comunale eletto nella lista San Severo Democratica.

Ciro Cataneo ha 61 anni, è sposato con Anastasia Beatrice Niro ed ha due figli, Luigia di 36 anni, laureata in lettere e filosofia e docente nei corsi di aggiornamento professionale in provincia di Reggio Emilia, e Leonardo, laureato in medicina e chirurgia e attualmente medico cardiologo presso la struttura complessa di cardiologia dell’Ospedale “Teresa Masselli” di San Severo. Il neo Presidente è funzionario amministrativo dell’ASL FOGGIA presso la Direzione del Servizio di Igiene Pubblica di San Severo.

Enrico Pennacchio ha 56 anni, è sposato con Concetta Priore ed ha due figli maschi, Benito e Antonio; svolge la professione di odontotecnico. Pennacchio è alla sua prima esperienza politico – amministrativa.