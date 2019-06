Ballottaggio San Severo, Giuliano (M5S): “Nessun apparentamento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“In merito al turno di ballottaggio che vedrà il ritorno alle urne degli elettori della mia amata città, apprendo con piacere e condivisione il contenuto del comunicato del Movimento 5 Stelle San Severo che - nello spirito del Movimento - precisa che non vi saranno apparentamenti ovvero accordi politici che porteranno cariche di qualsivoglia natura o genere in capo al Movimento 5 Stelle. A titolo personale ed istituzionale sento infine il dovere di invitare - nella più piena libertà ed autonomia di scelta - i cittadini a recarsi alle urne perché il voto è un diritto - ma anche un dovere etico e morale - al quale non bisogna rinunciare mai”