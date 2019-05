Rullo di tamburi a San Severo, Miglio esulta e promette: "Mi batterò perché la città resti in buone mani"

"Ringrazio gli 8573 elettori che hanno inteso consegnami nuovamente la loro fiducia e voglio tranquillizzarli: mi batterò come un leone affinché il prossimo 9 giugno la città di San Severo possa continuare ad essere in buone mani. Le stesse che l’hanno guidata ed accompagnata sino ad oggi verso un percorso di crescita e di dignità". Così il candidato sindaco del centrosinistra Francesco Miglio, all'esito del primo turno elettorale che lo porta al ballottaggio con Marianna Bocola. "Quello raggiunto ieri è un risultato straordinario perché è il prodotto, genuino e spontaneo, di una proposta politica seria, coerente, chiara, lontana dalle mere somme algebriche che tengono dentro tutto e il contrario di tutto pur di far numero e che mancano di visione, di politiche, di parole di futuro per questa città".

"Il prossimo 9 giugno, sia chiaro ai cittadini di San Severo, non si confronteranno centrodestra e centrosinistra. No. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra un progetto che ha già dimostrato di fare il bene di San Severo ed una somma di famiglie e di personaggi che hanno già scritto il passato di questa città. E lo hanno scritto molto male.



I cittadini di San Severo lo sanno, hanno compreso l’inganno che si perpetra dietro sigle che di nuovo non hanno nulla in questa città ma costituiscono esclusivamente il tram sul quale qualcuno ha pensato di saltare grazie al vento favorevole che soffia a livello nazionale. Il re è nudo e in queste due settimane che ci separano dal voto ve lo mostreremo.

Nel frattempo mi preme abbracciarvi idealmente tutti, non solo chi ha votato Francesco Miglio, perché ogni voto è l’espressione di un sacrosanto diritto – dovere civico che fa crescere la città. Il mio appello è alla parte bella e sana di San Severo, con la quale è mia intenzione continuare a fare un altro lungo pezzo di cammino insieme. 8573 volte Grazie!"