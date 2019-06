Bocola riconosce la vittoria di Miglio e biasima i 'traditori': "Mancano 4mila voti, avete decretato la vostra sconfitta"

«Grazie ai sanseversesi che hanno creduto nel nostro progetto. Non ci fermeremo. Promesso: ve lo devo. Al sindaco Francesco Miglio, auguri di buon lavoro». Maria Anna Bocola riconosce la vittoria del suo avversario al ballottaggio a San Severo e lancia subito un monito: «La città esce lacerata da questa campagna elettorale volgare e spietata, come chi ha scientificamente votato non per qualcuno ma contro, decretando però anche la propria sconfitta».

La conta dei voti nel centrodestra è presto fatta: tra il primo turno del 26 maggio ed il ballottaggio 4mila voti si sono spostati da Bocola a Miglio. «Siamo stanchi, ancora senza voce. Ma soddisfatti di averci provato, di aver tentato di cambiare una città che immaginiamo assai diversa», commenta la candidata sindaco del centrodestra.

Alla coalizione guidata da Maria Anna Bocola, vanno 6 seggi (2 ciascuno a Lega e Forza Italia, 1 a Direzione Italia ed 1 alla Lista Bocola). «Da questa campagna elettorale, a prescindere dal risultato, esco arricchita grazie a voi – conclude Maria Anna Bocola-. Con voi ho preso un impegno: non ci fermeremo. Faremo opposizione continuando ad ascoltare, a stare tra la gente, proverò a ripagarvi uno ad uno col mio impegno. Chi non ci ha creduto fino in fondo per calcolo personale ha tradito anche se stesso. Ma noi non tradiamo voi: faremo opposizione sui temi reali e sentiti. Lo faremo insieme».