Con il 55% dei voti, Zapponeta è il comune più leghista di Puglia. Riontino: "Numeri che solo al Nord si vedono"

"Le elezioni europee di domenica scorsa hanno decretato una vittoria schiacciante per Matteo Salvini. Un risultato che è passato anche per la Puglia, dove la Lega si è consolidata, raggiungendo il 25 %. Ma è a Zapponeta che, l’adesione di 4 consiglieri comunali capeggiati dal vicesindaco Vincenzo Riontino, ha fatto ottenere alla Lega numeri da capogiro. Infatti la Lega qui si è attestata al 55%.Numeri che solo al nord si vedono. Un dato importante che fa di Zapponeta un vero e proprio feudo leghista". Così in una nota Riontino. "L’arma vincente è la concretezza nell'azione politica portata avanti con grande entusiasmo e responsabilità. La forza dei fatti, come sempre, vince sulle parole. Grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e ci hanno permesso di raggiungere un risultato straordinario - ha scritto su Facebook Riontino - i fatti e non le parole premiano sempre. Il Paese vuole la concretezza, dal più piccolo comune fino al più grande".