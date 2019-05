6 candidati sindaco, 15 liste, 235 aspiranti consiglieri: la carica degli oltre 200 per la commissariata Torremaggiore

Sono in tutto sei candidati a sindaco a Torremaggiore alle elezioni comunali 2019. Il Comune, sciolto e commissariato, va al voto anzitempo dopo la caduta di Lino Monteleone. Che ci riprova, sostenuto da tre liste: Agire con Monteleone Sindaco, L'Altra Italia e Udc. C'è poi il centrodestra, confluito su Leonardo De Vita, anche lui con tre liste: Lega, Fratelli d'Italia e De Vita Sindaco. Quindi il centrosinistra, che schiera il segretario cittadino del Pd Emilio Di Pumpo, con cinque liste: Pd, Giovani Democratici, Civica 4.0, Impegno Democratico e Torremaggiore in Comune. L'ex Lega Marco Faienza ci prova in solitaria: due le liste, Spazio ai Giovani e Paese Mio. Una lista per il Movimento 5 Stelle e Lorena Saragnese. Una per Luigi Marangi, lista 'La Nuova Alba'.

Le liste a sostegno di Lino Monteleone

I candidati di 'Agire con Monteleone Sindaco': Acquafresca Luigi, Alessandrino Valerio, Bellantuono Francesca, Brillante Mauro, Campanella Vincenzo Angioletto, De Cesare Maria, De Simone Matteo, Di Donna Daniela , Diurno Marco, Gualano Antonio, Lamedica Giuliano, Ricci Alessandra, Russi Attilio, Toriaco Rossana, Trilli Guiduccia, Zifaro Maria Giuseppina

I candidati di 'L'Altra Italia': Tartaglia Nicola, Grassi Giusy, Del Buono Luca, Capozzo Vincenza, di Pasqua Giovanni Antonio, Beatrice Giuseppina, La Pietra Matteo Pio, Soimero Patrizia, Piccolantonio Alessandro, Romano Vittoria Elena, Fanelli Roberto Mario, Santarelli Sonia, Marinelli Ferdinando

I candidati dell'Udc: Ametta Alessandro, Andreano Domenico, Antonucci Federico, Chiarelli Maria, Cordone Mariacristina, Costantino Olga, D'Errico Olga Simona, Forte Maria, Garofalo Francesco, Iuso Stefano, Lipartiti Nicola, Mancini Leonarda, Manna Salvatore, Pazienza Costanzo, Ringoli Michele, Santobuono Diodato.

Le liste a sostegno di Emilio Di Pumpo

I candidati del Partito Democratico: Calabrese Leonardo, Carone Giuseppina, Celeste Fontino, Ciavarelli Antonio, Cinicola Alessio, Di Domenico Erenia, Diurno Elisa, Faienza Angela, Ferrucci Giuseppe, Gernone Michele, Guerra Mariarosaria, Leccese Antonietta, Quaranta Antonio, Ragone Vincenza, Rubino Luigi, Soldano Stefania.

I candidati dei Giovani Democratici: Ambolino Marianna, Buontempo Rossana, Carchia Alessandro, Cardillo Antonio, Celozzi Michele, De Santis Francesco, Giordano Chiara, Lembo Carmen, Liguori Sara, Losurdo Anna Pia, Luciano Raffaele, Negri Danilo, Pellegrino Luigi, Schiavone Emiliano, Tartaglia Asia Pia, Volgarino Ernesto.

I candidati di Civica 4.0: Adesso Andrea, Angeloro Giuseppe, Caccavelli Giusi Carmen, Campanella Michele, Costantino Vincenzo, De Santo Martina, Di Cesare Lucia, Gualano Desiree, Lombardi Giuseppe, Marino Margherita, Martino Enzo Matteo, Matarese Michele, Orlando Lucia, Ricci Marco, Tedesco Nunzia.

I candidati di Impegno Democratico: Coppola Ilenia, Di Meo Rosa Anna, Garofalo Francesco, Gerone Antonio, Iacobazzi Luigi, Leccisotti Rosamaria, Longo Guido, Minischetti Antonio, Palma Ilio, Pettigrosso Marisilvia, Prencipe Salvatore, Ramunno Filomena, Rubino Mariangela, Santolupo Mariafontana, Schiavone Giuseppe, Zullo Maria.

I candidati di Torremaggiore in Comune: Atfi Hanan Loulad, Avellino Adelaide, Cannarozza Elviana, Celozzi Mariassunta, Cirignano Nicola, De Santo Dante, Gentile Marika Pia, Lavacca Pasquale, Leccese Immacolata, Longo Gianfranco, Longo Mariangela, Nirchio Nicola, Ringoli Sabino, Tartaglia Flavia, Virgilio Gianvincenzo, Volgarino Francesco.

Le liste a sostegno di Leonardo De Vita

I candidati della Lega: Angelicola Michele, Bellino Giuseppe, Bertrando Giovanna, Calvitto Nicola Luigi, Compagnone Rossella, Farino Lea, Giordano Elvira, Iesu Maurizio, Lamorgese Antonio, Masella Cristina Anna, Padalino Matteo, Palma Enzo, Panebarco Angela, Russi Alex, Tramutolo Alessandro, Zappatore Ubaldino Pio.

I candidati di Fratelli d'Italia: Agrimano Savino, Basso Filomena, Celeste Maria, Ciarfaglia Veronica, Ciavarella Luigi, Circelli Michele, De Gennaro Benito, De Liso Simona, Di Virgilio Michele, Lamedica Anna, Lipartiti Flora, Longo Fernando, Manna Eugenio, Maselli Sabrina, Parracino Giovanni, Piccolantonio Veronica.

I candidati De Vita Sindaco: Carrito Antonio, Contegreco Alfredo, Di Pumpo Gemma Elisabetta, Ferrantino Daniela, Fiorentino Giuseppe, Francescano Rosetta, Governato Angela, Grassi Felice, Lombardi Michele, Manzelli Massima, Marinelli Aurelio, Martino Antonio, Mastrogiacomo Ilaria, Parisano Fernando, Pensato Marianna, Sparanero Giovanna.

Le liste a sostegno di Marco Faienza

I candidati di 'Spazio ai Giovani': Borelli Teresa, Casciani Raffaele, Ciavarella Leonardo, De Gennaro Raffaele, Dell'Edera Leonardo, Gernone Giovanni, Gildone Jessica, Latella Daniele, Mastrolitti Michele Maurizio, Merlino Concettina, Pensato Marco, Pontonio Giuseppe Pio, Silia Annaida, Soldano Luigi, Soldano Teresa Michela, Visconti Laura

I candidati di 'Paese mio': Barassi Milena, Biasco Luigi, Casciani Gabriela, Coppola Pio, De Santis Raffaele, D'Ippolito Francesco, Fabbiano Ciro, Giacobbe Arcangela, Gildone Antonietta, Lorusso Gaetano, Mirra Marianna, Pettigrosso Roberto, Piergiovanni Giuseppe Pio, Renzulli Filomena, Sacco Maria Pia, Trematore Marianna.

Le liste a sostegno di Saragnese Lorena

I candidati del Movimento 5 Stelle: Battaglia Antonietta, Celeste Sabrina, Cinquepalmi Maria Cristina, Coppola Giuseppe, De Vivo Anna Giovanna, Ferrucci Maria Dolores, Fortinguerra Giovanni, Lombardi Letizia, Miellaro Giacinto, Mazzoli Carmela, Mele Francesco Pio, Ruscitti Maria, Sacco Giuseppe Pio, Villani Paolo, Testa Giulia Lucia.

Le liste a sostegno di Luigi Marangi

I candidati della lista 'La Nuova Alba': Matteo Marangi, Salvatore Mastromauro, Tiziana Scaparrotta, Luigi Di Pumpo, Michele Lombardi, Danila Greco, Alberto Candeloro, Ivana Caroppi , Costanzo Tozzi , Rosanna Lamonica, Massimo Russo.