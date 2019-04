Boom di candidati sindaco a Orta Nova: sono sette, 18 le liste

E' boom di liste ad Orta Nova. Ben 18. Nella cittadina dei cinque reali siti il quadro è estramente frammentato. C'è l’uscente Gerardo Tarantino, che ci riprova sostenuto da Fratelli d’Italia, Direzione Italia e Forza Italia. Una scelta imposta dall’alto, senza passare per le primarie, che di fatto ha creato rotture da quelle parti, provocando diverse fughe azzurre, confluite in “Rivoluzione Orta Nova” a sostegno del trentenne Nicola Di Stasio, già amministratore all’epoca di Moscarella. Corsa a sé anche per la Lega, che non presenta un proprio nome ma appoggia il civico Michele Manzi, detto Lilino, già operatore di Polizia Locale a Foggia, oggi in pensione.

Implosione totale nel centrosinistra e nel Pd di Iaia Calvio. Gran parte degli ex dem è confluita nel collettivo “PartecipiamoOrtaNova” a sostegno di Domenico Lasorsa, dirigente del pronto soccorso agli Ospedali Riuniti di Foggia, vecchia conoscenza DS. Ma a risultare favorito sembra essere Antonio Di Carlo, agente assicurativo, che sta mettendo insieme una coalizione trasversale, da destra a sinistra.In campo anche lo storico socialista Pasquale Ruscitto e Lorenzo Annese, consigliere comunale uscente di centrosinistra.

Le liste a sostegno di Gerardo Tarantino

I candidati di Forza Italia: Attino Antonio, Bianco Valentina, Cappa Silvio, Cataldo Danilo, Colecchia Valentina, Decesare Antonella, De Martino Francesca, Guglielmi Luigi, Lalsavia Giuseppe, Lovuolo Enrico, Magistris Nunzia Loredana, Martino Lucia, Morisco Elisabetta, Ricco Antonia, Russo Gerardo detto Dino, Savino Michele.

I candidati di Fratelli d'Italia: Delli Carri Mario, Paglialonga Alessandro, Abate Raffaella, Carluccio Antonio, Di Conza Francesco, Giuliani Annamaria, Lorusso Giovanni Pio, Marseglia Maria Michela, Martino Lucia, Mazzarella Caterina detta Katia, Melcangi Ilaria, Molfese Antonietta, Morisco Antonio, Pasquariello Sebastiano, Trecca Paoolo, Vitale Donato.

I candidati di 'Lista Tarantino': Spinelli Laura, Agilar Ruggiero, Bellino Antonella, Campagna Rosa, Colonna Damiano, Corvino Giuseppe, Foglio Cira, Gravina Costanza, Grilli Alessandro, Guglielmo Carmela, Iannuzzi Fatima Maria, Mennuti Saverio, Pastoressa Christian, Sasso Vito Antonio, Savignano Francesca, Spinelli Pietro.

Le liste a sostegno di Nicola Di Stasio

I candidati di Rivoluzione Orta Nova: Cassotta Pietro, Annicchiarico Luigi, Argentile Francesco, Baldassarro michela, Botticelli Giovanna, Bracone Giuseppe, Cannone Vincenzo, Cavallone Luca Giovanni, D'Agostino Incoronata, De Angelis Lucia, D'Emilio Ottavia, Di Leo Elisabetta, Ferrandina Filippo, Marseglia Sinaida, Petrocelli Walter, Zappatore Luigi.

I candidati della lista 'Di Stasio Sindaco': Grillo Federica, Esposito Maria Rosa, Bianco Valentina, Burdo Marika, Cartagena Angelo, Cifaldi Michele Arcangelo, Circiello Gianluca, Faraonio Lorenzo, Gaeta Federica, Quarticelli Luigi, Sabino Andrea, Saccotiello Domenico, Santolupo Francesco, Sette Maria, Visconti Marco, Zappatore Melania.

I candidati della lista Udc: Giannatempo Rosaria, Lopes Antonella, Salierno Annunziata, Lavista Omar Davide, Di Meo Francesco, Nicolini Luigi, Di Geso Marco, Gaeta Michele, Di Francesco Giovanni, Mariello Francesca, Bubici Brigida, Vero Antonio, Ruggieri Francesco, Cappiello Luigi, Folliero Concetta Irma, Moscano Marco.

Le liste a sostegno di Michele Manzi

I candidati della lista 'Con Manzi Sindaco Si Può': Massimo Davide Zanasi, Antonio Bellino, Emilio Bortone, Francesca Bracone, Giulia Boscolo, Angela Curiello, Antonio Casto, Massimo Costantini, Caterina Cursio, Giuseppe Furio, Giovanna Fabbiano, Luigi Lopriore, Pietro Maffei, Davide Quiese, Francesca Spagnolo, Gaetano Zicolillo

I candidati della lista Lega Salvini Puglia: Antonio Aghilar, Caterina Algerino, Enrica Cariello, Giuseppe Custode, Anna De Serio, Maria Pia Di Leo, Antonella Di Stasio, Gerardo Fede, Gerarda Frasca, Samuel Guarino, Antonio Maffione, Sergio Papagni, Antonio Pelosi, Anna Perrotta, Filomena Pucci, Rocco Verlingieri.

Le liste a sostegno di Domenico Lasorsa

I candidati della lista 'Il Nastro': Abruscio Antonio, Abruscio Maria Incoronata, Americo Maria Gerardina, Brattoli Alessia, Brattoli Francesco, Di Mattia Martina, Gaeta Vincenzo, Lasorsa Domenico, Manzi Giuseppe, Picchirallo Massimo, Salvatore Chiara, Taronna Altomare, Abruscio Vito.

I candidati della lista 'Partecipiamo Orta Nova': De Girolamo Carmine, Beccia Nicola, Cetrulo Miriana, Crincoli Antonella, De Finis Michele, Di Giovine Arturo Gianluca, Di Palma Ripalta, Di Stasio Pierluigi, Gervasio Michela, Longo Leonardo, Maggi Miriam, Marzo Claudia, Pennella Nicola, Ragno Gerardo, Sacchitelli Michele, Sette Antonio Gerardo.

I candidati della lista 'Lasorsa Sindaco': Borea Paolo, Attini Pasquale, Carella Giuseppina detta Giusi, Ciuffreda Lorenzo, Colasanto Fedora, Coppola Alfredo, D’Alario Francesca, Di Gianno Rocco, Faramondi Angelica, Ghezza Mara, Grillo Francesco, Lemma Costantino, Marseglia Mirco, Pelullo Dora, Santamaria Saverio, Turchiarella Michele.

Le liste a sostegno di Antonio Di Carlo

I candidati della lista 'Orta Nova Mi piace': Nicola Aghilar, Lucia Caione, Anna Morena, Morena Caporale, Pietro Cassotta, Piernicola Colangelo, Vincenzo Dembech, Domenico Di Vito, Michele Antonio Festa, Giovanna Gaeta, Savino Lacerenza, Lucia Mastropieri, Marika Papagni, Angela Ricciardelli, Mariagrazia Turtiello, Daniela Elda Vaschetti, Concetta Verardo.

I candidati della lista 'Orta Nova civica': Romeo Acquaviva, Miriana Aghilar, Giuseppina Arace, Grazia Cangio, Stefania Cascelli, Fedele Cifaldi, Salvatore Dembech, Loredana Festa, Francesco Mastrogiacomo, Saverio Antonio Mastropieri, Luigi Mucciarone, Maria Luisa Rizzo, Nicoletta Roggia, Antonietta Sauro, Antonio Toro, Francesco Volpicelli.

I candidati della lista 'Di Carlo Sindaco: Salvatore Battaglini, Leonarda Bellotti (detta Nadia), Giovanni Borea, Michele Corvino, Ciro Curcelli, Sabrina Di Conzo, Valentina Di Palma, Daniela Latturulo, Ripalta Mastromauro, Lucia Raffaele, Lucia Scorza, Pasquale (detto Lello) Solazzo, Rosa Anna Tota, Antonio Vece, Francesco Pio Volpe, Luigi Zaccagni

Le liste a sostegno di Paquale Ruscitto

I candidati della lista 'Punto e a capo': D’Elia Savino, Roggia Dora, Torredimare Pasquale, Vecchiolla Doriana, Lionetti Michel, Zanni Rosaria, Mauriello Giusepp, Uva Ivana, Tarateta Donato, Demonte Alessandro, Menditto Sharon, Silvestri Vito Nicola, Schiavone Mauro, Intenza Alessandro, Quiese Giuseppina, Prudente Giovanni.

I candidati della lista 'Nuovo progetto insieme a voi: Lacerenza Gerardo, Faramondi Annalisa, Gervasio Giuseppe, Calabrese Cherubina, Di Gaetano Aleandro, Castelluccio Altomare, Manzi Antonio, Curci Federica, Roggia Davide Fortunato, Grillo Daniela, Di Dedda Mario, Curci Ruggiero, Zanni Emanuele, Chiango Gerardo, Casamassima Vincenzo, Russo Lucia

Le liste a sostegno di Lorenzo Annese

I candidati di 'Noi Ortesi con Lorenzo Annese sindaco': Enza Cataldo, Barbara Di Palma, Francesco Pio Di Vito, Cesidio Fazi, Massimo Ferrante, Mario Iannuzzi, Alessandro Liberti, Tommaso Morea, Raffaele Pelosi, Massimo Piccialli, Paolo Pio Quarticelli, Stefania Sacchitelli, Lucia Sacco, Mario Saracino, Giuseppina Torraco, Luciana Zazzera

I candidati della 'Lista civica per Orta...Nuova': Bruna Bentivoglio, Massimo Bruno, Costantino Colangelo, Valentina Colangelo, Federica De Finis, Giacinto De Palma, Ilaria De Palma, Giuseppe Di Tonno, Lucia Lacerenza, Mattia Micca, Michele Rinaldi, Simone Salvo, Maria Incoronata Soldani, Michele Tumolo, Donato Zanni, Emanuela Zagaria.