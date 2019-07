La sorte è con De Luca: vince per soli due voti ed è di nuovo sindaco di Castelnuovo della Daunia

Nessuna irregolarità: il sindaco di Castelnuovo della Daunia è Guerino De Luca. Lo ha deciso il Tar Puglia cui avevano adito candidato sindaco e lista sconfitta alle elezioni dello scorso 26 maggio. De Luca, sindaco uscente, lista ‘Uniamoci Castelnuovo’, ha vinto con soli due voti di scarto su Sebastiano Di Tella, lista ‘Per Castelnuovo’: 476 voti la prima 474 la seconda. Di Tella e candidati avevano chiesto al Tar la correzione dei risultati o, in subordine, la ripetizione delle operazioni, perché – a loro dire- “nessuno dei due candidati era stato eletto al primo turno per avere, entrambe le liste, ottenuto lo stesso numero di voti, 475”, “disponendo – si legge ancora nel ricorso- il passaggio al turno di ballottaggio ovvero, ove dovesse risultato dall’istruttoria un numero maggiore di voti di preferenza per la lista n.2, disporre la sostituzione del candidato sindaco Di Tella al De Luca nella carica di sindaco del Comune”. In subordine, chiedevano la ripetizione delle operazioni elettorali per gravi” irregolarità nella procedura di scrutinio”. Accuse infondate secondo i giudici che hanno rigettato il ricorso. “A quanto consta – è scritto-, le operazioni di spoglio delle schede sono state regolarmente effettuate anche alla presenza dei rappresentanti della contrapposta lista n. 2, i quali non hanno sollevato alcuna obiezione”. Questa la ragione, in sintesi, che i giudici hanno addotto, scandagliando ogni motivo del ricorso (inerenti presunte irregolarità sulle schede nulle, sui comportamenti del presidente di seggio e sulla partecipazione di due soggetti ‘assistiti’ al voto), chiudendo così la diatriba giudiziaria. Guerino De Luca è legittimamente sindaco di Castelnuovo. Vince, la sorte, con due voti in più.