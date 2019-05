A Deliceto è corsa a quattro per la fascia da sindaco

E' sfida a quattro a Deliceto per le elezioni comunali 2019. Il sindaco uscente, Antonio Montanino, non si ricandida. La 'continuità, tuttavia, è rappresentata da Michele Biccarino, consigliere uscente, con la lista 'Passione Deliceto'. Qui c'è anche una lista dei cinquestelle certificata con Luigi Di Francesco candidato sindaco. E ancora, dall'opposizione uscente scende in campo Pasquale Bizzarro con 'Insieme per Deliceto'. Quindi Alfonso Lipsi con 'Cambiamenti'.

La lista a sostegno di Michele Biccarino

I candidati di 'Passione Deliceto':Alessandro Capano, Nicola Conte, Antonella D'Innocenzio, Rosa Di Giorgio, Gerardo Gioia, Rocco Gioia, Giuseppe Miscia, Pasquale Palumbo, Nicola Pinto, Maria Elisabetta Spremulli, Agostino Torre, Paolo Pietro Troccola.

La lista a sostegno di Luigi Di Francesco

I candidati del Movimento 5 Stelle:Luigi Parlante, Francesco Sciarrillo, Mattia Dotto, Giuseppe Capano, Massimiliano Natale, Ernesto Cesino, Vincenzo Chinni, Salvatore Suriano, Teresa Lombardi, Serena Torre

La lista a sostegno di Pasquale Bizzarro

I candidati di 'Insieme per Deliceto': Giuseppe Ambrosino, Giovanni Campaniella, Antonietta Capano, Lucia Cignola, Carmine Contardi, Paola D'Agnello, Michele De Paola, Maria Luigia Di Nunno, Luca D'Onofrio, Maria Lucia Gioia, Adriana Natale, Rocco Pacella

La lista a sostegno di Alfonso Lipsi

I candidati di 'Cambiamenti':Michele Bellebuono, Paolo Biadi, Carmela Cappiello, Cristian Carbonara, Paolo Dante Grisorio, Lorenzo Ippolito detto Luigi, Giovanni Lamatrice, Antonio Petrella, Rocco Saldutto, Domenico Strazzella, Maria Pia Suriano, Leonarda Vasciminno.