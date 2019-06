Ballottaggi, oggi Fitto a Foggia per sostenere Landella. Tour nei Comuni al voto

Oggi, 3 giugno, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-Direzione Italia, on. Raffaele Fitto, sarà a Foggia e in provincia per sostenere i candidati sindaci del centrodestra impegnati nel ballottaggio di domenica prossima, 9 giugno: alle 17.00 a Foggia, sede del partito (via Salomone, 95) con Franco Landella; alle 19.00 a San Giovanni Rotondo con Giuseppe Mangiacotti nel suo comitato elettorale; alle 20.00 a San Severo con Marianna Bocola, nel suo comitato elettorale; alle 21 a Torremaggiore con Leonardo De Vita, nel suo comitato elettorale.