Landella chiama i 30mila in piazza: taglio della torta e concerto nel giorno di Sant'Antonio per "la città che non si ferma"

Franco Landella sceglie il giorno di Sant'Antonio - al quale aveva dedicato la vittoria - per insediarsi a Palazzo di Città e per festeggiare con i quasi 30mila elettori che il 9 giugno scorso gli hanno riconsegnato le chiavi della città: "Domani sera ringrazierò Foggia per il sostegno e l’affetto espresso nei confronti della proposta politica del centrodestra. Ringrazierò gli elettori per aver scelto la continuità amministrativa, dandomi la possibilità di essere ancora sindaco della nostra meravigliosa città".

Proclamato ieri pomeriggio sindaco di Foggia, domani sera in piazza Cesare Battisti, scrive Landella, "taglieremo una torta che simboleggia un cammino che continua, una storia che prosegue, un impegno che non si interrompe. E lo faremo con il concerto di una cover band dei Queen, le cui note sono state la stupenda colonna sonora di questa entusiasmante campagna elettorale e della nostra vittoria"

Andiamo avanti, insieme. La città non si ferma" ha concluso il sindaco