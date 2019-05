Elezioni Comunali ed Europee 2019: non trovo la tessera elettorale, come faccio?

In merito alle Amministrative ed Europpe del 26 maggio 2019, nel caso in cui avete smarrito, non riuscite a trovare o dovete rinnovare la tessera elettorale, non preoccupatevi.

Potete recarvi presso l'ufficio elettorale del vostro Comune anche il giorno stesso delle votazioni, dalle 7 alle 23, orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali. Si potrà richiedere una nuova tessera elettorale.