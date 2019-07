"Bentornato" assessore Cangelli. Landella gli riaffida Avvocatura e Contenzioso: "E' una grande emozione"

Sergio Cangelli riconfermato assessore all'Avvocatura e al Contenzioso dal sindaco di Foggia, Franco Landella, ringrazia quanti gli hanno ricambiato stima, affetto e sostegno.

Sarei un bugiardo se dicessi che questa sorpresa non mi abbia emozionato, perché proviene da chi ha lavorato con me in questi cinque anni impegnativi ed esaltanti. Ora ci aspetta questa nuova avventura, nella quale so di avere al mio fianco una squadra esperta, preparata e motivata. Sento il dovere di ringraziare il mio Sindaco, Franco Landella, Danilo Maffei e Paolo Citro, consiglieri comunali della lista Foggia Vince, e tutti i candidati della lista, in primis Noemi Barile, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile, ma devo ringraziare anche chi in tutto questo tempo non mi ha mai fatto mancare la sua stima, il suo affetto e il suo sostegno ... e, per mia fortuna, siete davvero tanti. In bocca al lupo a me!