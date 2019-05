Elezioni Foggia: i risultati

Ore - 14.40 Secondo le primissime indiscrezioni che giungono da più seggi, al momento ci sarebbe un testa a testa tra Pippo Cavaliere e Franco Landella

Ore 14.00 - Al via lo spoglio nelle 147 sezioni di Foggia, 351 in tutta la Capitanata e nei 20 comuni al voto. In 64 puntano alla fascia tricolore.

Dopo lo spoglio per le Europee, che a Foggia e in provincia ha visto prevalere il Movimento 5 Stelle e la Lega, c'è grande attesa per il conteggio delle schede delle Comunali. In ballo c'è la poltrona di sindaco contesa da Landella, Cavaliere, Quarato, Mainiero e Pertosa.

Ma c'è anche la corsa alla poltrona di consigliere comunale, con 518 candidati con il fiato sospeso e pronti ad entrare a far parte dell'assise consiliare.

Ci sono poi altri 19 comuni della provincia che cambieranno sindaco. Test attesissimi a San Severo, Torremaggiore, Lucera, San Giovanni Rotondo e Orta Nova, tutti sopra i 15.000 abitanti e tutti a rischio balottaggio