L'eterno Fitto 'riscopre' Landella, biasima 'chi è andato via' e su Di Gioia: "Lui con noi sarebbe imbarazzante"

Tour del neoeletto europarlamentare Raffaele Fitto oggi in Capitanata per sostenere i candidati al ballottaggio di centodestra. Nel primo pomeriggio l'esponente di Fratelli d'Italia - Direzione Italia è stato dapprima a Foggia, nella sede di via Salomone 95, da Franco Di Giuseppe, accanto al quale sedevano Giannicola De Leonardis, Giandonato La Salandra e tutti i candidati transitati in Fratelli d'Italia in questa tornata 2019, per sostenere Franco Landella sindaco. Successivamente l'europarlamentare ha fatto tappa a San Giovanni Rotondo, San Severo, Torremaggiore, per sostenere, rispettivamente, Giuseppe Mangiacotti, Marianna Bocola e Leonardo De Vita.