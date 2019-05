SperAnziani, Cavaliere smonta la 'propaganda' di Landella: "Alloggi inagibili, speculi sul bisogno"

"La consegna simbolica degli alloggi agli anziani è un'altra delle tante promesse non mantenute da Landella. La cerimonia lacrimosa andata in scena l'altra mattina nasconde una verità inconfutabile: quelle case non potevano essere consegnate ai legittimi proprietari e non sono abitabili. Punto primo non è stato effettuato il collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate con denaro pubblico. Punto primo gli appartamenti non hanno l'agibilità a causa della mancata acquisizione, da parte del Comune, di una porzione del terreno su cui è stata costruita la palazzina. Punto primo non sono state effettuate le verifiche sulla funzionalità e la sicurezza degli impianti. La consegna delle chiavi, dunque, non produce alcun effetto per gli assegnatari, che non possono entrare in possesso delle case che spettano loro di diritto. Produce effetti, invece, per il sindaco Landella che, ancora una volta, spera di speculare elettoralmente su un bisogno". Così il candidato sindaco del centrosinistra a Foggia, Pippo Cavaliere, sulla consegna degli alloggi dello SperAnziani fatta ieri da Landella.

"Ha avuto cinque anni per risolvere tutti i problemi tecnici e amministrativi che impedivano alle famiglie assegnatarie di vedere riconosciuto il loro diritto. Non è riuscito a mantenere la promessa fatta in campagna elettorale, neanche questa, e ieri ha trovato l'escamotage della consegna simbolica. Domenica si vota e sono convinto che i foggiani sapranno distinguere tra chi ha tradito la loro fiducia e se ne frega della sicurezza dei cittadini e chi la chiede sulla base di programmi seri e della credibilità personale" conclude Cavaliere.