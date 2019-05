Ecco il PSI di Maraio, sguardo all'Europa ma anche a Foggia: "La sfida è riprenderci i territori"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il nuovo corso del Partito Socialista a guida Maraio, in Italia e in Europa, è stato il tema al centro del dibattito ieri alla vineria 'Anime Brille'', in piazza Federico II, dove è giunto il nuovo segretario del PSI, Enzo Maraio, appunto, accanto al dirigente PSI Luigi Iorio e a Leonardo De Santis, segretario cittadino a Foggia dei socialisti e candidato nella coalizione di Pippo Cavaliere con la lista 'Foggia civica". In Europa il PSI partecipa al progetto elettorale con +Europa e Italia in Comune.