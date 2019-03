Cinquestelle all'assalto, i primi 27 suonano la carica ai foggiani: "Noi contro tutti, crediamoci"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Io ci credo". Con questo slogan il Movimento 5 Stelle di Foggia apre ufficialmente la sua campagna elettorale in vista del rinnovo degli organismi comunali. Ottenuta la certificazione di candidato sindaco, Giovanni Quarato, e lista, i primi 27 candidati consiglieri si sono presentati questa mattina alla città nella sede dell'ex Singer, in via Arpi. Un mix di attivisti e 'società civile'. Nei prossimi giorni si aggiungeranno altri nomi (la lista è a 32).

"Mi piace chiamarlo gruppo più che lista" ha esordito Quarato, "con loro stiamo lavorando al programma elettorale sui temi che la città ci ha già indicato attraverso il sondaggio". Accompagnato da Rosa Barone e Giogio Lovecchio, che hanno sottolineato la difficile corsa con una sola lista a fronte delle "ammucchiate che si stanno preparando a destra e sinistra", Quarato ci crede. E prende anche la "benedizione" di Franco Cuttano, ispiratore della lista alternativa targata Bacchelli (che non ha superato lo scoglio certificazione): "Tutti dalla stessa parte" ha detto oggi l'animatore del Comitato pro Iriip, che si sofferma anche sul progetto Campi Diomedei: "Ho portato con me anche Quarato, qui la base è tutta pro Iriip" ha dichiarato ai nostri microfoni. Ricucitura sostanziale o di facciata?

La campagna elettorale lo dirà. Intanto si attende la discussione sulla piattaforma Rousseau relativa alle alleanze con le liste civiche. La tabella di marcia consegnata da Luigi Di Maio (termine 4 aprile) potrebbe consentire che la fase 2 del M5S parta già con questa tornata elettorale.

I candidati consiglieri

Fabrizio Baia, 27 anni, imprenditore, si occupa di tecnologie e startup. Collaboratore parlamentare. Attivista in prima linea.

Marianna Barasso, 68 anni, impiegata Pubblica Amministrazione del Comune di Foggia, ora in pensione. Laureata in scienze della formazione, nel 1974 è stata una dei fondatori del primo consultorio della città.

Carmela Battiante, 49 anni, docente di psicologia e pedagogia musicale presso il Conservatorio di Musica di Reggio Calabria, direttore di coro e orchestra, pianista e compositrice. Ha creato, inoltre, il primo centro nel Sud Italia di Musicoterapia orchestrale, nel quale ho istituito un'orchestra classica formata da ragazzi diversamente abili.

Luana Concilio, 30 anni, biologa nutrizionista.

Daniela d’Amato, 52 anni, commerciante, ex presidente per dieci anni dell'associazione online"Madonna dei sette veli" che si occupava dell'accoglienza dei bambini orfani di Chernobyl presso famiglie foggiano.

Nino d’Andrea, 69 anni, ex manager della grande distribuzione, attualmente in pensione.

Mario Dal Maso, 53 anni, bancario. Laureato in giurisprudenza, per lui il senso civico e il miglioramento dei servizi per la collettività sono la priorità per dare una speranza alla nostra città.

Antonio Demaio, 27 anni, ingegnere civile specializzato nel settore trasporti.

Guido Di Paolo, 36 anni, avvocato, appassionato di regia e diritti sociali.

Giuseppe Esposto, 31 anni, impiegato e commerciante. Formazione tecnica industriale, con occhio sempre attento e sensibile alle questioni ambientali. Lavora in Alenia Finmeccanica e gestisce un Pub.

Giuseppe Fatigato, 47 anni, imprenditore.

Antonio Fischetti 56 anni, informatico, segretario Club Alpino Italiano

Walter Carlo Alberto Silvio Frattarolo, 68 anni, pensionato, matematico e già docente di matematica all’università, scuole superiori e medie.

Laura Maggi, 60 anni, docente di scuola secondaria superiore.

Stella Mancini, 47 anni, assistente di sala operatoria per ortopedia e traumatologia.

Giovanni Marseglia, 49 anni, avvocato.

Gabriella Martino, 43 anni, infermiera. Lavora presso gli Ospedali Riuniti di Foggia dal 2003 e ora presta servizio nell’area emergenza-urgenza.

Grazia Meola, 50 anni, scrittrice. Ha conseguito il magistero in scienze religiose.

Fabrizio Miraglia, quarantenne, architetto.

Michele Norillo, 65 anni, docente in pensione. Attore, regista, autore teatrale. Per lui la priorità è la cultura a 360 gradi.

Siria Panniello, 46 anni, impiegata ai servizi finanziari della società AM SERVICE srl.

Marco Papicchio, 34 anni, laureato in scienza politiche, impiegato.

Domenico Patella, 38 anni, ingegnere gestionale, libero professionista specializzato in sicurezza sui luoghi di lavoro, energie rinnovabili e ambiente

Raffaele Pepe, 29 anni, operaio specializzato, lavora in Alenia Finmeccanica.

Rosanna Piacenza, 52 anni, ragioniera e amministrativa.

Francesco Paolo Sebastiano, 56 anni, commerciante.

Giuseppe Severino, 27 anni, studente della facoltà di giurisprudenza. Organizzatore di eventi

