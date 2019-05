Luigi Di Maio torna in Capitanata: il leader del M5S sarà a Foggia e a San Giovanni Rotondo

Sarà una visita con diversi appuntamenti quella del vicepremier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio che si svolgerà domenica 12 maggio, prima a San Giovanni Rotondo, poi a Foggia.

L’incontro con i cittadini sangiovannesi è fissato nella centralissima Piazza dei Marti alle ore 12.00. Luigi Di Maio sosterrà la candidata sindaca Nunzia Palladino, saranno presenti tutti i candidati alla carica di consiglieri, al parlamento europeo e portavoce.

"Continua la nostra campagna elettorale fatta di incontri e di proposte, stiamo lavorando per trasmettere ai nostri cittadini che è possibile cambiare la politica della nostra città. Ai tanti incontri con i nostri parlamentari si aggiungerà questa graditissima visita del vicepremier. San Giovanni Rotondo merita di più, abbiamo bisogno dei cittadini, noi siamo pronti a dimostrare che con le idee giuste, le giuste conoscenze, il lavoro di squadra, possiamo fare tanto per sbloccare la nostra situazione politica. Vi aspetto in Piazza per accogliere il Ministro Di Maio" dichiara la candidata sindaca Nunzia Palladino.

Nel pomeriggio, alle 15.00, il vicepremier e capo politico dei cinquestelle sarà a Foggia, in Camera di Commercio, per un confronto ampio con gli operatori economici. Parteciperanno anche il candidato sindaco di Foggia Giovanni Quarato, e i candidati al Parlamento europeo, tra cui il foggiano Mario Furore.