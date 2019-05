Miranda suona la carica per il ballottaggio: "La Lega sarà protagonista a Foggia e nel 2020 in Regione Puglia"

La Lega di Foggia consegue il miglior risultato tra i Comuni capoluogo di tutta la Puglia andati al voto domenica scorsa ed il miglior risultato dell’intera provincia di Foggia. Sono dati importanti, che soddisfano il segretario cittadino della Lega di Foggia e responsabile provinciale per l’organizzazione Luigi Miranda.

“Più di diecimila cittadini foggiani hanno votato Lega, con una percentuale che sfiora il 13%. Un risultato certamente importante, ottenuto da una lista composta all’ottanta per cento da uomini e donne candidati per la prima volta, che non hanno mai ricoperto incarichi, forti solo del loro entusiasmo e della loro passione. È un risultato - prosegue Miranda - da capitalizzare in vista del ballottaggio del prossimo 9 giugno. Sarà una nuova partita che vedrà in campo tutti i candidati, a partire dai neoeletti, perché l’impegno non si è concluso con il primo turno elettorale, ma va avanti e diventa più importante. Perché è fondamentale garantire alla Città di Foggia una Amministrazione Comunale di centro destra, con una forte presenza leghista in sintonia con il sentimento prevalente nel Paese. Ringrazio per l’impegno instancabile tutti i candidati, uno ad uno – conclude il segretario Miranda – sicuro che per ognuno di loro questa esperienza è solo il primo passo per un impegno che continua e che vedrà protagonista la Lega a Foggia, così come lo è in Italia e in Europa, così come lo sarà il prossimo anno alla Regione Puglia”.